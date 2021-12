João Félix testa positivo à Covid-19

João Félix está infetado com a Covid-19, anunciou o Atlético de Madrid em comunicado.

O clube "colchonero" conta com cinco casos positivos: o treinador Diego Simeone e os jogadores João Félix, Herrera, Koke e Griezmann. Todos cumprem isolamento profilático. Ainda de acordo com a nota oficial do clube, "todos os casos são assintomáticos".

Esta é a segunda vez que o internacional português está infetado, depois de ter testado positivo em fevereiro.

João Félix, de 22 anos, cumpre a terceira temporada no Atlético de Madrid. Esta época, leva dois golos e duas assistências em 15 jogos disputados.