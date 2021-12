João Cancelo assaltado e agredido na sua casa em Manchester

João Cancelo foi assaltado e agredido na sua casa em Manchester, anunciou o próprio jogador através das redes sociais.

O internacional português publicou uma fotografia no Instagram onde são visíveis os ferimentos.

O atleta do Manchester City garante que, apesar do susto, está tudo bem com ele e com a família.

Cancelo foi atacado por “quatro cobardes”, escreveu na rede social.