Gonçalo Paciência infetado com a Covid-19

O avançado Gonçalo Paciência está infetado com a Covid-19, segundo anunciou o seu clube, Eintracht Frankfurt.

De acordo com a nota do clube alemão, Paciência, Jens Grahl e Kristijan Jakic testaram positivo à Covid-19 antes do regresso à Alemanha. O restante plantel deu negativo nos testes PCR

Gonçalo Paciência, de 27 anos, está no Eintracht Frankfurt desde 2018, tendo passado pelo Schalke 04 na época passada, por empréstimo.

Antes, o avançado passou ainda pelo FC Porto, Vitória de Setúbal, Rio Ave, Olympiacos e Académica. Representou a seleção nacional em duas ocasiões.