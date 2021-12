Flamengo "não podia esperar mais" por Jorge Jesus

"O Paulo conhece bem o plantel do Flamengo. É um grande treinador, esteve em países e clubes que o capacitaram, com uma equipa técnica bem acima da média, foram pontos que nos deixaram tranquilos. Foi a primeira pessoa com quem reunimos, um dia depois de cá chegarmos. Era uma decisão difícil, mas disse noutras vezes que o objetivo central do Flamengo era vir a Portugal contratar um técnico capacitado", terminou.

Jorge Jesus reuniu com dirigentes do Flamengo, mas acabou por negar a saída do Benfica. Depois de uma derrota com o FC Porto, por 3-0, e problema internos relacionados com o afastamento de Pizzi de uma sessão de treinos, o técnico deixou o comando do clube encarnado.



Segundo a imprensa brasileira, Jesus está a ser associado ao cargo livre no Atlético Mineiro, atual campeão.