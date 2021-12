Covid-19. Infetados no Barcelona sobem para 10

O Barcelona anunciou, em comunicado, mais três casos de Covid-19 no plantel, o que eleva o total de infetados para 10.

Nesta quinta-feira, Sergiño Dest, Coutinho e Ez Abde testaram positivo e estão em isolamento. Juntam-se aos sete jogadores que já estavam em isolamento: Jordi Alba, Lenglet, Umtiti, Gabi, Dembélé, Baldé e Dani Alves.

Xavi Hernández tem agora graves problemas para a seleção de equipa para o jogo do próximo domingo com o Maiorca. Juntam-se ainda os lesionados Memphis Depay, Ansu Fati e Braithwaite, para além do castigado Busquets.

Nesse sentido, o Barcelona tem apenas dez jogadores disponíveis para a partida.