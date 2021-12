José Boto é o novo diretor desportivo do PAOK

O PAOK anunciou, em comunicado, que José Boto é o novo diretor desportivo da equipa grega.

O dirigente português, de 55 anos, deixou o cargo de diretor do "scouting" do Shakthar Donetsk, que desempenhava desde 2018.

Antes, Boto tinha estado várias temporadas no Benfica, onde foi olheiro desde 2007, tendo sido chefe da equipa de "scouting". No total, esteve 11 anos no clube encarnado.

De acordo com a nota do PAOK, José Boto assina contrato por duas temporadas e meia, até 2024.