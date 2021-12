Jorge Jesus no topo da lista do Atlético Mineiro

Não é a primeira vez que o Galo tenta contratar o treinador português. Em 2019, quando estava no Al Hilal e assinou pelo Flamengo, Jesus foi contactado pelo Atlético Mineiro, mas os valores exigidos inviabilizaram a sua contratação.

O campeão brasileiro está sem treinador, depois da saída de Cuca , e Jesus, técnico que goza de grande estatuto no Brasil, pela passagem pelo Flamengo, é o favorito do Atlético Mineiro.

Treinador já não orienta a equipa no segundo cláss(...)

Atualmente, o clube tem outra capacidade financeira e poderá chegar aos números do treinador português. Jorge Jesus deixou o Benfica, após o clássico com o FC Porto, para a Taça de Portugal, e depois de sentir que era hora de sair dos encarnados.

Um desentendimento com Pizzi, em que os jogadores tomaram o partido do companheiro, foi o episódio que selou o desfecho. Jesus tem contrato com o Benfica até ao final da época e continuará a receber os salários, até encontrar novo clube.

Nélson Veríssimo, que até aqui orientava a equipa B do Benfica, foi promovido a treinador da equipa principal.