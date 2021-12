Arteta está novamente infetado com Covid-19

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, testou positivo à Covid-19 e não vai orientar a equipa no jogo do dia 1 de janeiro frente ao Manchester City.

É a segunda vez que o técnico dos "gunners" está infetado. Arteta foi uma das primeiras personalidades do futebol a estar infetada, em março de 2020, no início da propagação da pandemia no Reino Unido e na Europa.

O Arsenal está no quarto lugar da Premier League e a atravessar um bom momento de forma, com 35 pontos somados.

Arteta, de 39 anos, é o treinador do Arsenal desde 2019, depois de ter sido adjunto de Pep Guardiola no Manchester City durante três épocas e meia.