O presidente da Federação da Polónia confirma que já há acordo com Paulo Sousa para a rescisão do contrato.

"Decidimos por unanimidade rescindir o contrato com Paulo Sousa. Como parte do acordo, o ex-selecionador pagará a indemnização de acordo com as expectativas da federação", escreveu Cezary Kulesza nas redes sociais.

Está assim aberto o caminho para a oficialização da contratação do técnico português por parte do Flamengo, no Brasil.