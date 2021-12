Depois da "dobradinha", Cuca sai do Atlético Mineiro

Cuca já não é o treinador do Atlético Mineiro, segundo a imprensa brasileira.

O treinador de 58 anos fez a "dobradinha" no Brasil, com a conquista do campeonato e taça, mas anunciou à direção do clube que iria sair do comando técnico. De acordo com a imprensa, Cuca deixa o cargo por problemas familiares e diz que não vai treinar na temporada 2022.

Numa carreira com mais de 20 anos, Cuca conta com passagens pelo Santos, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Botafogo, entre outros clubes.

A direção do Atlético Mineiro procura agora novo treinador. A estreia no campeonato mineiro acontece já no próximo dia 26 de janeiro, a 20 de fevereiro joga-se a supertaça brasileira.