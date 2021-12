Presidente da Federação polaca. "Eu tenho tempo, já Paulo Sousa não”

O presidente da federação polaca de futebol não facilita a transferência de Paulo Sousa para o Flamengo. Cezary Kulesza acrescentou, no entanto, que não vai tentar demover o técnico português.

"Eu tenho tempo, já Paulo Sousa não tem. Provavelmente ele terá de resolver as coisas para começar a trabalhar no Brasil. Do nosso ponto de vista, a federação polaca tem mais tempo de decisão do que Paulo Sousa. Se vou tentar travar a sua saída? Assim que ele tiver decidido, não irei forçá-lo a ficar”, referiu o líder da Federação da Polónia, em declarações ao “Weszlo”.

Kulesza garante que não está à procura de novo selecionador, “Não sei quem quero, até ao momento não pensei nisso”.

Paulo Sousa tem proposta de contrato de dois anos com o Flamengo. No domingo, o presidente da Federação adiantou que recusou a proposta de saída do português.