Lewandowski "chocado e surpreendido" com Paulo Sousa

O avançado Robert Lewandowski está "chocado e surpreendido" com a intenção de Paulo Sousa deixar a seleção polaca para treinar o Flamengo, antes do "play-off" para o Mundial 2022.

A assessora de comunicação do internacional polaco, um dos melhores jogadores do mundo, referiu ao site polaco "Interia" que o "Robert está chocado e surpreendido com as ações do técnico Sousa".

Paulo Sousa chegou a acordo com o Flamengo para ser treinador da equipa brasileira, mas a Federação polaca está a dificultar a saída.

Cezary Kulesza, presidente da PZPN, criticou o treinador português: "Fui informado pelo Paulo Sousa que pretendia rescindir o contrato com a federação polaca, por comum acordo, devido a uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, e inconsistente com as declarações anteriores que o treinador teve. Portanto, recusei firmemente".

Jorge Jesus, Rui Vitória, Paulo Fonseca, Carlos Carvalhal e Vítor Pereira foram os outros treinadores portugueses associados. O vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão em Portugal para fechar a contratação de um técnico português.

Paulo Sousa, de 51 anos, começou a carreira de treinador em 2005, nas seleções jovens portuguesas. Passou pelo QPR, Swansea City, Leicester City, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basileia, Fiorentina, Tianjin Quanjin, Bordéus e seleção polaca.

O português está na seleção polaca desde janeiro deste ano. Em 15 jogos, venceu seis e esteve na fase final do Euro 2020, em que a Polónia caiu na fase de grupos. Vai disputar o "play-off" de acesso ao Mundial do Catar, frente à Rússia.