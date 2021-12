Hernâni reforça Las Palmas

O português Hernâni foi oficializado como reforço do Las Palmas, da II Liga espanhola, até final da época.

O extremo, de 30 anos, tinha rescindido com o Levante em outubro.

O Las Palmas confirma que “o contrato vai ser prolongado por mais uma temporada caso a equipa amarela suba à primeira liga”.

Formado no Cova da Piedade passou, entre outros, por V. Guimarães e FC Porto, mas também por Olympiakos (Grécia) e Al-Wehda (Arábia Saudita).

O Las Palmas soma 31 pontos, no sexto lugar, a oito do vice-líder Eibar e a 14 do líder Almería.