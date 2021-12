Flamengo. “Conversas com Jesus terminaram”

O presidente do Flamengo confirma que terminaram as conversas com o treinador Jorge Jesus.

Rodolfo Landim deixou esta certeza durante uma conversa ao canal “Paparazzo Rubro Negro”.

“Não havia nenhuma negociação em andamento, quanto mais uma que estava bem encaminhada. As conversas preliminares que tivemos com Jesus terminaram em todos os sentidos que se possa imaginar. O Benfica e o próprio Jorge Jesus tiveram posições públicas quanto a isso”, referiu.

Landim falou ainda sobre Paulo Sousa, o técnico luso que tem sido apontado como estando para chegar ao Fla, assim que se desvincular da Seleção da Polónia, mas sem se alongar.

“Paulo Sousa estava entre os nomes selecionado pelo comité de futebol. Havia uma lista e as negociações ficaram a cargo do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Eu acompanhei, orientei e dei a minha aprovação”, concluiu.