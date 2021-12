Paulo Sousa chega a acordo com o Flamengo, mas seleção polaca recusa rescisão

Paulo Sousa chegou a acordo com o Flamengo para ser treinador da equipa brasileira. Segundo o jornal Record, o técnico português deverá assinar por dois anos.

Com o acordo fechado, o treinador tentou desvincular-se da seleção polaca de futebol. Mas Cezary Kulesza, presidente da PZPN, anunciou que recusou o pedido de rescisão do português, com muitas críticas a Paulo Sousa.

"Hoje [domingo] fui informado pelo Paulo Sousa que pretendia rescindir o contrato com a federação polaca, por comum acordo, devido a uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, e inconsistente com as declarações anteriores que o treinador teve. Portanto, recusei firmemente", pode ler-se na publicação do presidente da PZPN, no Twitter.