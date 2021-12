Raphinha, ex-Sporting, na mira do Bayern de Munique

Raphinha, que em Portugal já representou o Sporting e o Vitória de Guimarães, está na mira do Bayern de Munique, avança a TNT Sports.

O atual extremo do Leeds, da Premier League, pode transferir-se para o colosso alemão já na reabertura do mercado, em janeiro.

O Bayern de Munique deverá desembolsar uma verba a rondar os 50 milhões de euros para garantir a contratação de Raphinha.



O veloz e talentoso jogador, de 25 anos, afirmou no Leeds e passou a ser chamado à seleção brasileira. O jogador natural de Porto Alegre soma cinco internacionalizações e dois golos pela "canarinha".

Raphinha fez a formação no Avaí e chegou a Portugal em 2015, para vestir a camisola do Vitória de Guimarães. As boas exibições chamaram à atenção na liga portuguesa e o extremo brasileiro foi contratado pelo Sporting na temporada 2018/2019.

Ainda começou a época seguinte de leão ao peito, mas foi transferido para o Rennes. Após dois anos na Liga francesa, passou a representar o Leeds, que acabara de subir à Premier League.