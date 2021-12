John Textor alcança pré-acordo com o Botafogo, após interesse no Benfica

John Textor prepara-se para investir cerca de 62,5 milhões de euros no emblema carioca onde alinhou o histórico Garrincha, avança a imprensa desportiva brasileira.

Depois do interesse no Benfica, o empresário norte-americano John Textor assinou um pré-acordo para comprar o Botafogo, histórico clube do Brasil.

John Textor detém uma participação no Crystal Palace, clube que alinha na Premier League.

O Botafogo vai passar a ser o segundo clube-empresa no Brasil, depois do Cruzeiro, que foi recentemente adquirido pelo ex-jogador Ronaldo "Fenómeno".

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o presidente do clube carioca, Durcesio Mello, fala "num dia muito importante e histórico para o Botafogo".

"Finalmente assinámos o primeiro contrato não-vinculativo com um fundo estrangeiro que vai ser sócio no Botafogo. Isso é importante, porque vai colocar o Botafogo no lugar onde ele sempre deveria estar", sublinhou.

Jorge Braga, diretor-executivo do Botafogo, confirmou que o clube vai agora estudar os detalhes da parceria com John Textor.

"Nas próximas semanas vamos olhar para essa proposta com muito cuidado, para garantir que sejam feitos investimentos no futebol e que seja feita a perpetuidade do Botafogo", declarou Jorge Braga.