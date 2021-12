Premier League adia dois primeiros jogos do "Boxing Day"

Dois dos jogos previstos para domingo, dia 26 de dezembro, para a Premier League, o tradicional "Boxing Day" em Inglaterra, foram adiados, esta quinta-feira, devido a vários casos de jogadores com Covid-19.

"Na sequência de pedidos de adiamento de Leeds United e Watford devido à Covid-19, o conselho da Premier League reuniu-se hoje [quinta-feira] de manhã e aceitou, com pesar, o adiamento destes dois jogos programados para o 'Boxing Day'", revela a Liga, em comunicado.

Foram adiadas as receções do Liverpool, em atua o internacional português Diogo Jota, ao Leeds United, e do Wolverhampton, do treinador Bruno Lage e em que atuam vários jogadores portugueses, ao Watford.

A pandemia tem voltado a crescer nas últimas semanas em Inglaterra, principalmente a nova variante Ómicron. Diversos clubes têm sido muito afetados, casos de Manchester United, Tottenham, Brentford, Norwich, Chelsea, Leicester City, Aston Villa, Watford e Leeds United.