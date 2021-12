Feddal e Taarabt fora da lista de Marrocos para a CAN

Zouhair Feddal, do Sporting, e Adel Taarabt, do Benfica, ficaram fora da convocatória de Marrocos para a Taça das Nações Africanas (CAN).

O central leonino, que faz 32 anos esta quinta-feira, lamentou a ausência, mas desejou sorte a Marrocos para a prova competição continental.

"Infelizmente, não estou na lista do meu país para participar na CAN. Vou continuar a trabalhar para conseguir regressar. O meu amor por este país não pode ser descrito. Boa sorte, Marrocos", escreveu no Twitter.

A infelicidade de Feddal e Taarabt acaba por ser boa notícia para Sporting e Benfica, que não perderão os seus jogadores numa fase importante da época. A CAN decorre entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro.