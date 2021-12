Coventry United despede todas as jogadoras a dois dias do Natal

Parece enredo de uma tragicomédia, mas é a vida real. A dois dias do Natal, as jogadoras do Coventry United, da II Liga inglesa, chegaram esta quinta-feira às instalações do clube para treinar e foram informadas de que tinham sido todas despedidas.

Em causa estão os graves problemas financeiros do clube inglês, que ainda nem sequer confirmou oficialmente o sucedido. A notícia soube-se pelas jogadoras e respetivos empresários, que expressaram a sua tristeza e frustração nas redes sociais.

"Não tenho palavras. Chegares ao trabalho e descobrir que já não tens o emprego com que sempre sonhaste parte-te o coração", escreveu a guarda-redes Olivia Clark, do plantel do Coventry, no Twitter.

"Por vezes, a vida está cheia de coisas que estão fora do teu controlo. Estou de coração partido", lamentou a defesa Holly Chandler.