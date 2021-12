Bruno Fernandes está a tirar o curso de treinador

Bruno Fernandes quer ser treinador quando pendurar as botas e já está a trabalhar para isso.

Em conversas com jovens adeptos do Manchester United, num vídeo publicado pelo clube a propósito do Natal, o médio internacional português revelou os seus planos para quando deixar de ser jogador.

“Eu quero ser treinador no futuro e estou a tirar o curso", assinalou Bruno, em resposta a uma criança que lhe mostrou um caderno de anotações.

Caderno esse, brincou o médio português, que está pronto para ser oferecido pelo Natal ao treinador do Manchester United, o alemão Ralf Rangnick: "Precisa de papel para escrever os segredos."

Se tudo correr bem, o final da carreira de jogador de Bruno Fernandes ainda vai longe. Aos 27 anos, o médio cumpre a segunda época completa no United, em que leva cinco golos e nove assistências em 22 jogos.