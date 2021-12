O Ajax goleou o Fortuna Sittard, por 5-0, e assume, à condição, a liderança da liga dos Países Baixos.

Os golos da equipa de Amsterdão foram apontados por Haller (2), Daley Blind, Antony e Devyne Rensch.

Samaris, ex-Benfica, foi titular na equipa do Fortuna Sittard.

O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, é líder do campeonato, pelo menos até se saber o resultado do PSV, que só joga esta quinta-feira.