Roma pode deixar lateral-direito no sapatinho de Mourinho

José Mourinho pode receber uma prenda de Natal atrasada da Roma, no mercado de transferências de janeiro, na forma de um lateral-direito.

De acordo com o jornal italiano "Il Tempo", o diretor desportivo da Roma, o também português Tiago Pinto, está a tentar fechar a contratação do dinamarquês Rasmus Kristensen, de 24 anos, do Red Bull Salzburgo.

Contratar Rasmus Kristensen não será fácil, no entanto. O internacional pela Dinamarca está num clube rico que não faz saltos e tem contrato válido até 2025, com cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. A Roma deverá ser obrigada a dar esse valor para poder negociar com o defesa.

Dalot foi opção, mas fica em Inglaterra

Kristensen leva oito golos e três assistências em 28 jogos, esta época, pelo Salzburgo, que lidera a Bundesliga austríaca com 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Chegou à Áustria na época 2019/20, proveniente do Ajax.

Os italianos tinham tentado Diogo Dalot, no entanto, com a chegada de Ralf Rangninck ao Manchester United, o internacional português ganhou um lugar no onze titular, pelo que decidiu continuar em Inglaterra.



Quem, se alguém, chegar a Roma competirá por um lugar com o holandês Rick Karsdorp. O norte-americano Bryan Reynolds, de 20 anos, deverá sair por empréstimo. O Club Brugges tem mostrado interesse.