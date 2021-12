Mourinho “tropeça” em Adrien Silva

A Roma, de José Mourinho, empatou 1-1 contra a Sampdória, partida da jornada 19 da liga italiana.

Em campo estiveram dois internacionais lusos: Rui Patrício, na baliza dos romanos, e Adrien Silva, no meio campo da Samp.

Os dois golos surgiram já na segunda parte, primeiro por Shomorudov, para os donos da casa, e depois por Gabbiadini, para os visitantes.

Com este empate, a Roma mantém o sexto lugar no campeonato, com 32 pontos, agora a dois da Juventus. Já a Sampdoria sobe aos 20 pontos.