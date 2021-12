João Félix marca, mas Atlético Madrid volta a perder

O Atlético de Madrid perdeu 2-1 em Granada, para uma partida em atraso da jornada 9 da liga espanhola.

Num confronto entre português, João Félix voltou aos golos (e viu outro ser anulado), mas o triunfo acabou por sorrir a Luís Maximiano, guarda-redes dos donos da casa.

Machis e Molina deram a volta ao marcador.

Os “colchoneros”, de Diego Simeone, agravam a crise de resultados e somam a quarta derrota consecutiva no campeonato.

Com mais esta derrota, o Atlético de Madrid mantém-se no quinto lugar, com 29 pontos. Já o Granada sobe aos 22 pontos.