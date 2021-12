Figura do Lille quer mudar-se para a Premier League

O ponta de lança canadiano Jonathan David quer deixar o Lille no final da temporada. A confirmação foi dada pelo seu agente, Nick Mavromaras, a uma rádio do Canadá.

"O objetivo é terminar a época no Lille. Esta vai ser a sua última temporada lá por várias razões. Penso que a Premier League é uma excelente opção para o Jonathan, embora ele também goste muito de Espanha. Estes duas ligas são as prioridades para nós, mas não excluimos nenhuma opção. Nunca se sabe com o PSG ou outros grandes clubes italianos, mas posso adiantar que o Lille não recebeu qualquer oferta", disse.

David, de 21 anos, cumpre a sua segunda época no Lille. Na temporada passada marcou 13 golos em 48 jogos, época do título de campeão para o Lille, mas a afirmação total está a chegar em 2021/22. Esta época, já bateu o número de golos da temporada passada e soma 15 em 26 jogos disputados.

Antes, Jonathan David esteve no Gent, onde representou a equipa principal durante duas temporadas.