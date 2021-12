CEO da Juventus critica jogadores "mais leais aos empresários do que à camisola"

O CEO da Juventus considera que, hoje em dia, os jogadores são pouco leais aos clubes.

A propósito de Matthijs de Ligt, cujo agente revelou o desejo em sair, e Paulo Dybala, um dos capitães mas que continua sem renovar a seis meses do final do contrato, Maurizio Arrivabene sublinhou que "é fácil dizer que se importam com o clube, mas têm de o provar".

"Sempre fui honesto. Neste momento os jogadores são mais leais aos empresários do que à camisola que vestem", disse, em entrevista à DAZN.

Arrivabene salientou que Dybala "é o número 1 da Juventus" e que De Ligt "é um grande defesa". No entanto, deixou nova farpa à dupla: "Eles devem fazer o seu trabalho em campo e nós faremos o nosso."



Dybala, avançado argentino, de 28 anos, pode assinar em janeiro, a custo zero, por novo clube, com vista à próxima temporada. De Ligt tem contrato com a Juventus até 2024, no entanto, o seu empresário, Mino Raiola, admitiu que o central holandês, de 22 anos, poderá sair no verão.