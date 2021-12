Paulo Sousa desejado no Brasil. Internacional faz proposta

Eduardo Domínguez, do Colón, e Sebastián Beccacece, do Defensa y Justicia, ambos da Argentina, também têm sido associados ao Internacional. O clube brasileiro, que terminou o campeonato no 12.º lugar, tenta apresentar treinador o mais brevemente possível.

O "GE" explica que Paulo Sousa era a segunda opção. a seguir a Alexander Medina, que, no entanto, deverá continuar no Talleres, da Argentina.

Paulo Sousa e Jorge Jesus na rota do Flamengo



Paulo Sousa, de 51 anos, também interessa ao Flamengo para suceder a Renato Gaúcho, demitido do clube após ter falhado a conquista da Taça Libertadores, que perdeu para o Palmeiras, de Abel Ferreira.

Um obstáculo à contratação do treinador português é o facto de ele ter contrato com a Federação de Futebol da Polónia. Paulo Sousa qualificou aquela seleção para o "play-off" de acesso ao Mundial. Para chegar ao Qatar, a seleção polaca tem de afastar a Rússia, no primeiro jogo, e depois eliminar o vencedor do confronto entre Suécia e República Checa.

Além da reunião com Paulo Sousa, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, terá aproveitado a viagem a Portugal para se encontrar com Jorge Jesus. O treinador do Benfica é um alvo sempre no horizonte dos brasileiros, ainda que difícil de alcançar, neste momento.

Paulo Sousa, de 51 anos, tem um histórico de títulos em algumas ligas secundárias, como Suíça, Israel e Hungria. Assumiu a seleção da Polónia em janeiro de 2021, depois de ter deixado os franceses do Bordéus.