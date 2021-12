Bétis renova contrato com Manuel Pellegrini até 2025

O Bétis, em que milita o português William Carvalho, anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Manuel Pellegrini até 2025.

O treinador chileno, de 68 anos, tinha contrato até ao final de 2023. Estende o vínculo com o clube bético por mais duas temporadas.

Pellegrini assumiu o comando técnico do Bétis no verão de 2020. Na primeira época, apurou a equipa para as competições europeias. Esta temporada, os "verdiblancos" ocupam, atualmente, a terceira posição da La Liga e apuraram-se para a fase a eliminar da Liga Europa.