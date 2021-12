Barcelona e Sevilha empatam

O FC Barcelona empatou 1-1 contra o Sevilha, numa partida em atraso da quarta jornada da liga espanhola.

Os sevilhistas marcaram primeiro, por Papu Goméz, mas o Barça empatou por Ronaldo Araújo. Ambos os tentos surgiram na sequência de pontapés de canto.

Koundé, defesa-central francês, foi expulso.



Com este empate, o Sevilha sobe aos 38 pontos, mas agora a cinco do líder Real Madrid. Já o Barcelona sobe ao sétimo lugar, com 28 pontos.

No outro jogo do dia, o Villarreal goleou o Alaves por 5-2, depois de ter sofrido dois golos a abrir o jogo.