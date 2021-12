Adversário do FC Porto na Liga Europa testa positivo à Covid-19

Ciro Immobile, uma das principais estrelas da Lázio, adversária do FC Porto no "play-off" da Liga Europa, testou positivo à Covid-19, segundo avança, esta terça-feira, o diário italiano "La Repubblica".

O ponta de lança internacional italiano estava em isolamento desde o dia 15 de dezembro depois de a mulher ter acusado infeção pelo novo coronavírus. Agora, foi o próprio Immobile, num teste rápido realizado em casa. Esta terça-feira, fará um teste PCR para confirmar.

Caso o PCR confirme o resultado positivo, Ciro Immobile voltará em 2022. No entanto, nesse caso, a Lázio não poderá contar com ele na quarta-feira, frente ao Veneza, como não pôde na sexta-feira, com o Génova.

Esta época, o ponta de lança, de 31 anos, leva 16 golos e duas assistências em 21 jogos pela Lázio, que ocupa a oitava posição da Liga italiana.

O substituto de Immobile na frente de ataque deverá ser Felipe Anderson, ex-FC Porto, como "falso nove". O brasileiro e os dragões têm reencontro marcado para 17 de fevereiro, no Dragão, às 20h00, e 24, às 17h45, em Itália, a contar para o "play-off" da Liga Europa. Os dois jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.