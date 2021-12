Vítor Pereira sai do Fenerbahce e é primeira opção para o Flamengo

O Fenerbahce, da Turquia, rescindiu contrato com o treinador Vítor Pereira. A informação foi confirmada, esta segunda-feira, através das redes sociais do clube.

Num breve nota, o emblema de Istambul agradeceu "a dedicação e trabalho desenvolvido" pelo treinador, ao qual desejou "sucessos futuros na carreira".



A equipa vem de um empate para a liga turca e está no quinto lugar do campeonato. Entretanto, caiu da Liga Europa para a Liga Conferência. A saída do técnico luso já era avançada há várias semanas.

Vítor Pereira, de 53 anos, nesta segunda passagem pelo emblema de Istambul, realizou 25 jogos, somando 11 triunfos, sete empates e sete derrotas.



Estando agora livre, sabe Bola Branca, Vítor Pereira passa a ser o nome mais bem colocado para treinar o Flamengo, no Brasil. É a primeira opção dos dirigentes do Mengão desde a semana passada. Comitiva do Fla está em Portugal para várias conversações.