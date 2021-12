Rui Silva considerado melhor guarda-redes da liga

O português Rui Silva foi considerado pelo CIES Football Observatory como o melhor guarda-redes da Liga espanhola nos últimos 30 dias.

Rui Silva, do Bétis, não sofreu golos em quatro dos cinco jogos disputados.

Com 85,6 pontos, Rui Silva ultrapassou Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Stole Dimitrievski.

Já considerando as cinco principais Ligas europeias, Rui Silva é quarto classificado, ultrapassado por Handanovic (89,7), do Inter, Hugo Lloris (87,5), do Tottenham, e Ederson (86,6), do Manchester City.