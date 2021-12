Quatro portugueses no onze ideal da Premier League. Um na Serie A

Há quatro portugueses, nenhum deles Cristiano Ronaldo, no onze ideal da primeira metade da época da Premier League e um na equipa da Serie A para o Observatório do Futebol (CIES).

Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, do Manchester City, e Diogo Jota, do Liverpool, são os destacados em Inglaterra. Rafael Leão, do AC Milan, em Itália.

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, do Manchester United, não entram nos eleitos para a Premier League.



Nos onzes ideais da Bundesliga, da Ligue 1 e da La Liga não há jogadores portugueses.