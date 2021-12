Gonçalo Guedes bisou na vitória do Valência

O Valência venceu 4-3 em casa do Levante, em partida da jornada 18 da liga espanhola.

Em destaque esteve o português Gonçalo Guedes, que bisou.

O Levante, que ainda não venceu no campeonato, até entrou melhor no jogo e fez dois golos, por Campaña e Marti.

A equipa forasteira reagiu e, para além dos dois golos do internacional luso, apontou também Soler, que também fez dois.

Bardhi ainda reduziu para o Levante, em tempo de descontos, mas os três pontos voltaram a fugir.

Com este triunfo, a equipa che sobe ao sétimo posto, com 28 pontos, mais 1 do que o Barcelona. Já o Levante continua como lanterna vermelha, com oito.