Cristiano Ronaldo dá camisola autografada para apoiar vítimas do vulcão de La Palma

O avançado Cristiano Ronaldo cedeu uma camisola da Seleção, autografada e com dedicatória, para um leilão que tem como objetivo recolher fundos para ajudar as vítimas do vulcão Cumbre Vieja.

O leilão, realizado pela rectArquitectos, empresa de arquitetura de La Palma, começa a 24 de dezembro e vai durar 10 dias.

"Nem a força de vulcão poderá derrubar La Palma. Todo o meu apoio para a Ilha Bonita. Com carinho", lê-se na dedicatória deixada pelo internacional português do Manchester United.

Foi o espanhol Toñito, antigo jogador do Sporting e ex-colega de CR7 no Sporting, foi a ponte entre o jogador e a empresa.