Covid-19. Tottenham eliminado da Europa na secretaria

A UEFA ditou, esta segunda-feira, a eliminação do Tottenham da Conference League, por falta de comparência frente ao Stade Rennais.

No dia 9 de dezembro, devido a um surto de Covid-19 no plantel, jogo entre Tottenham e Rennes, em Londres, não se realizou.

O caso foi submetido ao Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, que reencaminhou, dadas as circunstâncias especiais, para o presidente do Comité de Recurso. Este, conforme o Anexo J dos Regulamentos da Conference League, decretou a derrota, por 0-3, do Tottenham, por falta de comparência, em vez de permitir o reagendamento da partida.

Assim, o Tottenham termina o grupo G da Conference League na terceira posição, com sete pontos, menos três do que o Vitesse, segundo classificado, e menos sete do que o Rennes, que vence o grupo.

Esta classificação dita a eliminação do Tottenham das competições europeias. O Rennes avança diretamente para os oitavos de final da Conference League, enquanto o Vitesse terá de disputar o "play-off".