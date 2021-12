Covid-19. Premier League pode suspender "Boxing Day"

A Premier League pode suspender a tradicional jornada do "Boxing Day", em que a maioria dos jogos é realizada no dia a seguir ao Natal, como tentativa de quebrar cadeias de transmissão da Covid-19.

Às 13h00 desta segunda-feira, os acionistas da Liga inglesa vão reunir-se, de forma excecional, para discutir o impacto dos números crescentes de casos do novo coronavírus nos clubes, que no fim de semana levaram ao adiamento de seis dos 10 encontros que estavam programados.

Em causa está o possível adiamento da jornada do "Boxing Day", para quebrar cadeias de transmissão, explica a "Sky Sports". Alguns clubes querem continuar em competição, pois não há garantia de que a situação melhore em caso de paragem, ao passo que outros sentem que a verdade desportiva está a ser ameaçada e que a próxima jornada deve ser adiada.

Os treinadores e capitães da Premier League terão reuniões separadas.

Este fim de semana, foram adiados, devido a surtos de Covid-19, o Southampton-Brentford, a menos de 24 horas do apito inicial, o Manchester United-Brighton, o Watford-Crystal Palace, o West Ham-Norwich City, o Everton-Leicester City e o Aston Villa-Burnley.

O Chelsea, com Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi e o lesionado Ben Chilwell infetados, tentou adiar o jogo com o Wolverhampton, mas a Premier League não acedeu ao pedido. Os "blues" empataram, sem golos, no terreno da equipa de Bruno Lage.

De acordo com as regras da Premier League para a pandemia da Covid-19, as decisões são tomadas caso a caso e um encontro só será adiado se uma das equipas tiver menos de 14 jogadores disponíveis.