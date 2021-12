Wolves de Bruno Lage trava Chelsea. Rúben Dias e Cancelo marcam na goleada do City

Bons resultados, este domingo, para os portugueses na Premier League. O Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, anulou o Chelsea e o Manchester City, com o trio luso no onze, goleou o Newcastle United.

Com os internacionais portugueses José Sá, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence a titulares, o Wolverhampton arrancou um empate a zeros ao Chelsea, em casa,. O guarda-redes foi fundamental, aliás, ao travar, com uma grande defesa, o único remate dos "blues" à baliza.

Francisco Trincão entrou a meio da segunda parte, ao passo que Bruno Jordão e Nélson Semedo não saíram no banco da equipa da casa.

À atenção do Sporting

O Manchester City, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, goleou, com os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no onze, no terreno do Newcastle, por 0-4.

Os dois primeiros golos foram, aliás, 100% portugueses. Aos cinco minutos, Cancelo assistiu Dias para o "tento" inaugural e, aos 27, fletiu da direita para o centro e atirou desde o meio da rua para um golaço.

Mahrez, aos 63 minutos, e Sterling, aos 86, fecharam a contagem.

O City cimenta a liderança da Liga inglesa, agora com mais quatro pontos (mas mais um jogo) do que o Liverpool, segundo classificado, e mais seis do que o Chelsea. O Wolves sobe a oitavo, com 25 pontos, menos dois (mas mais dois encontros) do que o Manchester United, que ocupa o sexto lugar, no limite da zona de qualificação europeia.

Veja o golo de Cancelo: