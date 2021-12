Real Madrid empata e permite aproximação do Sevilha

O Real Madrid cedeu um nulo na receção ao Cádiz, este domingo.

A equipa de Carlo Ancelotti fez 36 remates, nove deles à baliza, e teve 82% de posse de bola, mas não conseguiu desatar o nó.

Pese embora o empate, o Real Madrid mantém-se bem destacado na liderança da Liga espanhola, com 43 pontos, mais seis do que o Sevilha, segundo classificado, e mais 10 do que o Bétis, terceiro.

O Cádiz mantém-se na 19.ª posição da tabela, com 14 pontos, menos um do que Getafe e Elche, primeiras equipas acima da linha de água.