O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, somou a décima vitória consecutiva na Liga grega, este domingo, na receção ao Lamia.

Um golo de Youssef El-Arabi, aos 22 minutos, ajudaram o Olympiacos a chegar aos 41 pontos. São mais 11 do que o AEK, segundo classificado, e mais 16 do que o PAOK, terceiro, ambos com menos um jogo.

O internacional português Rony Lopes foi titular pelo Olympiacos.