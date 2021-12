Nápoles vence e iguala Milan no segundo lugar da Serie A

O Nápoles ascendeu ao segundo lugar da Serie A, este domingo, ao vencer no terreno do AC Milan, por 0-1.

Sem Mário Rui, a equipa napolitana Elif Elmas marcou o único golo da partida logo aos cinco minutos. Ao minuto 90, Franck Kessié apontou o golo do empate, porém, a jogada foi invalidada devido a fora de jogo.

Este triunfo catapulta o Nápoles para a segunda posição da tabela, com os mesmos pontos do Milan, terceiro classificado, e a quatro pontos do Inter de Milão, que lidera a Liga italiana de forma isolada.