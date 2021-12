Granada de Maximiano vence, Bétis de William Carvalho perde

Sortes distintas para os portugueses em Espanha, este domingo. O Granada, de Luís Maximiano, recebeu e bateu o Maiorca por 4-1. O Bétis, de William Carvalho, perdeu no terreno do Athletic Bilbau, por 3-2.

Com Max a titular na baliza (o outro português da equipa, Domingos Duarte, está lesionado), o Granada venceu com um "hat-trick" de Jorge Molina e outro golo de Antonio Puertas. Dani Rodríguez reduziu.

William foi titular e assistiu para o segundo golo do Bétis, da autoria de Nabil Fékir - Juanmi marcou o primeiro -, mas o Athletic venceu com um bis de Iñaki Williams e um golo de Óscar de Marcos.

O Bétis continua no terceiro lugar da Liga espanhola, com 33 pontos, menos quatro do que o Sevilha, segundo, e 10 que o Real Madrid, líder. O Granada passa a somar 19 pontos e foge à zona de despromoção.