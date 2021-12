Borussia perde e deixa fugir Bayern

O Borussia Dortmund saiu derrotado da deslocação ao terreno do Hertha Berlim, perdendo por 3-2 e vendo o Bayern Munique alargar a sua vantagem na liderança da Liga alemã de futebol.

A partida da 17.ª jornada até começou bem para a formação de Dortmund, que contou com o internacional português Raphael Guerreiro a partir dos 72 minutos, com Julian Brandt a inaugurar o marcador aos 31 minutos.

Mas os homens da casa regressaram do intervalo a todo o gás e marcaram três golos de rajada, através do avançado argelino Ishak Belfodil (51 minutos) e de Marco Ritcher, que bisou aos 57 e aos 69.

Até ao final, e apesar do esforço, o melhor que o Borussia Dortmund conseguiu foi reduzir aos 83 por intermédio de Steffen Tigges, após assistência de Guerreiro, mas não evitou a derrota, mantendo os 34 pontos, menos nove do que o líder Bayern Munique, que na véspera venceu o Wolfsburgo por 4-0.

Nos outros jogos do dia, na Alemanha, o Leipzig perdeu com o Arminia Bielefeld, por 2-0, enquanto Eintracht Frankfurt e Union Berlim venceram, e o Hoffenheim empatou com o Borussia Monchengladbach.