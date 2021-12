O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu, fora, o Feyenoord em partida da jornada 17 da liga dos Países Baixos.

Os golos da equipa de Amsterdão foram apontados por Senesi, na própria baliza, e Tadic, de grande penalidade.

Com este triunfo, o Ajax subiu, de forma provisória, ao primeiro lugar, com 39 pontos. Já o Feyenoord é terceiro, com 36. Falta o resultado do PSV.