Flamengo e Jesus. “Gostaríamos que ele estivesse connosco”

Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, assume que vem a Portugal para tentar contratar o treinador Jorge Jesus.

"Ele tem uma história linda no Flamengo. Existe uma grande amizade comigo, com o Marcos [Braz, vice-presidente do clube que também viajará para Portugal], com o presidente. Fez um trabalho de muito sucesso. Trata-se de uma pessoa fantástica, um treinador fora de série e não há nada mais justo do que falarmos com o míster e perceber as possibilidades [de o contratar] e os planos [dele]. Claro que gostaríamos que ele estivesse connosco no Flamengo para fazer mais história", referiu Spindel.

À partida para Lisboa, o dirigente diz-se consciente das dificuldades em cumprir o plano. Spindel lembra que JJ tem contrato em vigor com o Benfica.

"Não vou dizer que é uma prioridade. Temos de ter essa conversa. Gostaríamos que ele estivesse aqui connosco, novamente. Sabemos que tem contrato com o Benfica e esta é uma janela complicada para os treinadores europeus. A temporada termina a meio do ano e é difícil contratar."

Para além de Jesus, o Flamengo terá outros nomes na lista, vários portugueses: Paulo Sousa, Carlos Carvalhal, Vítor Pereira e Paulo Fonseca serão outros nomes na lista do clube brasileiro.