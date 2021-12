Wolverhampton. Fábio Silva infetado com Covid-19

O avançado internacional sub-21 Fábio Silva está infetado com a Covid-19, revelou Bruno Lage, seu treinador de equipa no Wolverahmpton.

"Temos dois casos positivos no plantel. O Yerson Mosquera, que já está em isolamento, e o Fábio Silva, embora o Fábio ainda estejamos à espera do resultado de um segundo teste", afirmou Bruno Lage, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo com o Chelsea, da 18.ª jornada da Liga inglesa.



O avançado de 19 anos cumpre a sua segunda época nos Wolves, mas apenas 37 minutos esta temporada na Premier League. No total, tem um golo em 10 jogos disputados.