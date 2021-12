Vice-presidente do Flamengo quer "tomar café" com Jorge Jesus

Marco Braz, vice-presidente do Flamengo, viaja para Portugal para tentar encontrar um novo treinador para a equipa do Rio de Janeiro. O dirigente espera "tomar um café" com Jorge Jesus e regressar ao Brasil antes do Natal já com novo treinador assegurado.

De acordo com a imprensa brasileira, os principais alvos da direção do "Fla" são Paulo Sousa, Carlos Carvalhal e Paulo Fonseca. Ainda assim, Marco Braz garante que espera encontrar-se com Jorge Jesus, que orientou a equipa em 2019.

"Temos uma relação construída com ele. Ele sabe muito bem como foram as nossas primeiras conversas. Ele conhecia o Flamengo, tínhamos conhecidos em comum e sabe que tudo que tratei com ele eu cumpri. Eu tenho esse crédito com ele. Ele tem situação contratual, mas toda vez que vou a Portugal eu encontro com ele. Para mim seria uma decepção eu ir para Portugal e ele não pagar um café", disse.

Jorge Jesus, de 67 anos, treinou o Flamengo entre 2019 e 2020 e conquistou uma Libertadores, o Brasileirão, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, para além do campeonato gaúcho.

O treinador deixou o Flamengo para regressar ao Benfica, em 2020/21 e termina contrato no final da temporada com as águias.