Seleções feminina e masculina da Suécia vão ganhar o mesmo

A Federação de Futebol da Suécia (SvFF) anunciou, esta sexta-feira, que as seleções feminina e masculina vão ganhar o mesmo. É a primeira vez que um acordo conjunto é negociado com as duas equipas.

O acordo, válido até 31 de dezembro de 2024, aplica-se aos honorários de jogo e participação nas atividades das seleções, embora não contemple prémios de rendimento em torneios.



A SvFF também oferece aos jogadores à oportunidade de receberem apoio relacionado com maternidade e paternidade e para cobrir custos em caso de lesão fora de período de contrato com clubes.

Apoio à paternidade/maternidade e a lesões

Citado pelo site oficial, o secretário-geral da SvFF, Hakan Sjostrand, explica que "vários jogadores", tanto homens como mulheres, "têm dificuldade" em conjugar a paternidade/maternidade com jogos da seleção.

A capitã da seleção feminina da Suécia, Caroline Seger, do Rosengard, salienta que "este é um novo passo" para dar à sua equipa "as melhores condições possíveis para ter sucesso".

Victor Lindelof, ex-Benfica, atualmente no Manchester United e capitão da seleção masculina, mostrou satisfação com o acordo, que dá condições "às duas equipas nacionais para darem tudo em campo".