Renato Paiva sondado pelo Los Angeles FC

O treinador português Renato Paiva poderá ser o próximo técnico do Los Angeles FC, da MLS, de acordo com o "The Athletic".

Depois de ter sido campeão no Equador com o Independiente del Valle, o antigo treinador do Benfica B poderá assinar pela clube da MLS, que está sem treinador depois da saída de Bob Bradley.

Renato Paiva, de 51 anos, esteve 18 anos nas camadas jovens do Benfica e deixou o clube pela primeira vez em 2021.

Foi campeão do Equador ao vencer o Emelec na final. Foi o primeiro troféu da carreira de Renato Paiva a nível sénior.

Em declarações à Renascença depois da conquista do título, Renato Paiva assumiu que o interesse de outros clubes "apertou de certa forma", mas recordou que "tem mais um ano de contrato".